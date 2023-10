Arsenal e City fazem confronto direto pela liderança do Campeonato Inglês

Na Inglaterra, o grande jogo do fim de semana será, sem dúvida, o confronto direto entre Arsenal e Manchester City, no domingo (8), com as duas equipes separadas por um ponto no topo da tabela do Campeonato Inglês.

A disputa entre 'Citizens' e 'Gunners' deu emoção à toda temporada passada, embora o time de Manchester tenha levado a melhor nos dois turnos da Premier League: vitória por 3 a 1 como visitante e por 4 a 1 em casa.

Mas o Arsenal venceu o primeiro duelo na atual temporada, no início de agosto, ao ficar com o título da Supercopa da Inglaterra, com vitória nos pênaltis em Wembley.