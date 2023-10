Pessoas detidas na coroação de Charles III não serão processadas

"Esses grupos haviam sido detidos para impedir perturbações e por suspeitas de conspiração e de poder causar distúrbios públicos" no Mall, via que liga o Palácio de Buckingham à Whitehall, outra avenida londrina por onde o cortejo deveria passar, anunciou a polícia em um comunicado.

Assim, sobe para 55 o número de pessoas que não serão processadas do total de 64 detidos, entre militantes ecologistas ou antimonarquistas que queriam protestar.

Um grupo adicional de 21 pessoas detidas durante a coroação do rei Charles III, em 6 de maio, não será processado, anunciou, nesta quinta-feira (5), a Polícia de Londres (Scotland Yard), muito criticada por sua atuação durante o evento.

"Tínhamos informações que indicavam que militantes previam perturbar a passagem do cortejo", explicou o comissário assistente da Scotland Yard, Matt Twist, falando dos temores da polícia sobre este "evento de uma importância nacional enorme", ao ter que zelar "pela segurança dos participantes e do público".

O grupo Just Stop Oil, contrário à exploração de novas reservas de petróleo e gás, informou, na manhã de 6 de maio, que 19 de seus ativistas haviam sido presos perto da rota do cortejo.

Seis militantes do grupo antimonárquico Republic também foram presos quando queriam se manifestar na Trafalgar Square durante a passagem do rei, antes de serem liberados sem acusações 16 horas depois.

Dois dias depois, a Scotland Yard disse "lamentar" que tenham sido impedidos de se manifestar.

O diretor-geral do Republic, Graham Smith, disse nesta quinta no X (antigo Twitter) que a polícia deveria "sentir vergonha dos seus atos na coroação" e incentivou os que foram presos a processarem a polícia, como ele mesmo anunciou que faria no mês passado.

Do total de 64 detidos, seis foram acusados, outros dois estão sob controle judicial ou foram liberados à espera da continuação da investigação e outro foi multado, segundo a Scotland Yard.