Pauta de infográficos

2/ Mapa do mar Negro localizando a região da Abkhazia, onde a Rússia prevê instalar uma base naval. (90x91 mm) - Disponível

1/ Mapa da Ucrânia mostrando as áreas controladas pelas forças ucranianas e russas, em 4 de outubro às 16h (Bras.). (90x105 mm) - Atualização disponível

* Armênia-Azerbaijão-diplomacia-conflito: mapa da rede de gasodutos entre Europa e o Mar Cáspio, com o Corredor Sul, que permite ao Azerbaijão fornecer gás para a União Europeia (UE). (180x148 mm) - Disponível

4/ Porcentagem de apoio à ajuda militar e financeira à Ucrânia entre partidários do Partido Democrata e Republicano, segundo pesquisa do Chicago Council on Global Affairs. (135x81 mm) - Disponível

3/ Mapa com a localização da aldeia de Groza, no leste da Ucrânia, onde um bombardeio matou pelo menos 49 pessoas. (89x104 mm) - Disponível

2/ Localização da academia militar da cidade de Homs, na Síria, atacada com drones. (90x99 mm) - Disponível

1/ Mapa da Síria localizando Homs, onde uma academia militar foi alvo de um ataque com drones. (90x97 mm) - Disponível

* Prêmio-Nobel-literatura: os ganhadores do Prêmio Nobel de literatura entre 2018 e 2023. (45x94 mm) - Disponível

1/ Mapa do Estado de Sikkim, no nordeste da Índia, onde a inundações provocadas pelo transbordamento de um lago glacial deixaram várias vítimas. (135x73 mm) - Disponível

2/ Número de pessoas ameaçadas pelas inundações causadas pelo degelo dos lagos alimentados por glaciares, segundo a cadeia de montanhas e o país, a partir de um estudo publicado na revista Nature Communications. (135x148 mm) - Disponível

* Clima-meio-ambiente-meteorologia:

1/ Temperatura média do planeta, por ano, segundo estimativas Copernicus C3S ECMWF. (89x84 mm) - Disponível

2/ Temperatura média diária do planeta, por anos, e evolução da extensão da geleira antártica, segundo estimativas Copernicus C3S ECMWF. (135x71 mm) - Disponível

3/ Evolução da extensão da geleira antártica, em milhões de quilômetros quadrados, desde 1978. (89x88 mm) - Disponível

4/ Mapa-múndi com as anomalias de temperatura registradas no mês de setembro de 2023, segundo dados da Copernicus. (134x87 mm e 89x85 mm) - Atualizações disponíveis

5/ Anomalia da temperatura média do ar na superfície terrestre em setembro, de 1940 a 2023, com relação à média de setembro do período de referência 1991-2020. (135x90 mm) - Disponível

* Comércio-indicador-exportações: evolução trimestral do volume mundial do comércio referente a 2015 e projeções para 2024 e 2025, segundo a OMC. (89x62 mm) - Atualização disponível

* FBL-Sul-americana-2023-Conmebol-semifinais: partidas da fase final da Copa Sul-Americana - 2023. (90x49 mm) - Disponível

