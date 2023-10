Exército espanhol se soma ao combate do incêndio na ilha de Tenerife

Tropas do Exército espanhol foram enviadas, nesta quinta-feira (5), para a ilha de Tenerife, no arquipélago das Canárias, para combater o incêndio que ganhou força na quarta-feira depois de ter devastado milhares de hectares em agosto, informaram as autoridades.

Cerca de 150 pessoas trabalhavam no combate às chamas no nordeste da ilha, incluindo 60 membros da Unidade Militar de Emergência (UME) e 26 veículos do Exército, informou a própria UME em sua conta no X (antigo Twitter).

As tropas chegaram depois que o governo local de Tenerife aumentou a emergência para o nível 2 e solicitou sua assistência na noite de quarta-feira, devido à "evolução desfavorável" do incêndio.