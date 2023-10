EUA faz acordo com governo Maduro para retomar deportação de migrantes à Venezuela

Os Estados Unidos vão retomar "a repatriação direta" de venezuelanos ao seu país, depois que o governo do presidente Nicolás Maduro aceitou a retomada das deportações, afirmaram, nesta quinta-feira (5), altos funcionários do governo americano, que pediram para ter suas identidades preservadas.

"Já identificamos as pessoas sob custódia, que serão expulsas rapidamente nos próximos dias", disse um dos funcionários, que não quis dar detalhes sobre as negociações com o governo Maduro, submetido a sanções de Washington.