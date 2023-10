Dois palestinos morrem em tiroteio com soldados israelenses na Cisjordânia

Abdul Rahman Atta, de 23 anos, e Huzaifa Faris, de 27, foram mortos por "disparos de ocupação" israelenses, anunciou o Ministério palestino da Saúde em um comunicado, sem mais detalhes sobre as circunstâncias do incidente.

Dois palestinos morreram nesta quinta-feira (5) em um tiroteio com soldados israelenses perto da cidade de Tulkarem, no norte da Cisjordânia ocupada, segundo diferentes fontes.

Em um outro incidente, em um acampamento de refugiados palestinos de Tulkarem, as Forças Armadas israelenses realizaram "atividades antiterroristas", de acordo com outro comunicado militar.

Nessa operação, cinco membros da polícia de fronteira israelense ficaram feridos, três deles gravemente, por um artefato explosivo, segundo o Exército.

As brigadas Ezzedin al-Qassam, o braço armado do movimento islâmico palestino Hamas, declararam no Telegram que vários de seus milicianos estiveram envolvidos em "confrontos" com as forças israelenses no campo de Tulkarem.

Desde o início do ano, pelo menos 245 palestinos, 32 israelenses, uma mulher ucraniana e um italiano morreram no conflito palestino-israelense, conforme balanço da AFP baseado em fontes oficiais.

