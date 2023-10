Comunicado do Business Wire :Tigo

A Tigo Energy, Inc. (Nasdaq: TYGO), provedora líder em soluções de armazenamento inteligente de energia e energia solar, anunciou hoje o lançamento do programa de serviços Green Glove para fornecer uma experiência de suporte premium para instaladores de sistemas comerciais e industriais (C&I). O programa Green Glove aprimora a experiência do instalador e promove qualidade em toda a cadeia de valor solar com um processo que inclui um conjunto de engajamentos de suporte formalizados para instaladores C&I da Tigo antes, durante e após a instalação.

Após se registrar online, a equipe de suporte da Green Glove trabalha com o instalador para determinar o escopo do engajamento, que pode incluir programação de serviço, pré-condições de treinamento técnico e requerimentos de inspeção potencial. Os clientes da Tigo podem esperar uma análise gratuita do design antes da instalação, plantão de suporte por parte das unidades regionais da Tigo durante a instalação, revisão pós-instalação e uma conversa de acompanhamento para responder a perguntas pendentes e obter feedback sobre a experiência de instalação. Os sistemas solares comerciais e industriais da Tigo contratados antes de março de 2024 são elegíveis para o programa Green Glove. Os sistemas com base em dispositivos MLPE que não são da Tigo também podem se qualificar para serviço pago dentro do programa Green Glove. Essa expansão do programa Green Glove da Tigo continua com a missão da empresa de fornecer sistema solar de qualidade bem como desligamento rápido para segurança por meio do aprimoramento dos recursos disponíveis aos instaladores solares.

"Embora os sistemas solares comerciais nunca sejam iguais, algumas melhores práticas para design e instalação são quase universais, e o programa Green Glove amplia nossa experiência de engenharia e em campo para nossos clientes instaladores", afirmou James JD Dillon, diretor de marketing da Tigo Energy. " A filosofia por trás desse programa é fortalecer a conexão dentro da cadeia de valor solar, ligando a força que a Tigo tem em conceber hardware solar com a força dos nossos parceiros instaladores em instalação solar. Apesar de sermos empresas separadas, nossos clientes finais devem se sentir confiantes com o fato de que as várias entidades que reúnem todo o serviço colaboram e os servem trabalhando juntas".