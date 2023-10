Comunicado do Business Wire :Kinaxis Inc.

"Temos orgulho de trabalhar com líderes do setor como a Volvo Cars e de desempenhar um papel em seu compromisso de criar veículos seguros e inovadores que se esforçam para fazer o melhor para o planeta", disse Claire Rychlewski, vice-presidente executiva de vendas globais de campo da Kinaxis."Estamos entusiasmados em trabalhar juntos para ajudá-los a continuar oferecendo sua experiência premium ao cliente."

A Kinaxis conta com a confiança das principais marcas automotivas e demonstra uma compreensão robusta das pressões únicas que a indústria enfrenta por meio de suas ofertas de soluções. A mudança global para veículos elétricos é um foco atual da indústria, uma vez que as empresas precisam equilibrar a adoção de veículos elétricos com as políticas regionais de sustentabilidade. É fundamental que as organizações automotivas tenham visibilidade completa para compreender a demanda dos clientes, maximizar a alocação de recursos e minimizar o desperdício.

Sobre a Kinaxis

A Kinaxis é líder mundial em gerenciamento moderno de cadeia de suprimentos. Servimos as cadeias de suprimentos e as pessoas que as gerem a serviço da humanidade. As principais marcas internacionais confiam em nosso software para fornecer a agilidade e a previsibilidade necessárias para navegar na volatilidade e na disrupção atuais. Combinamos nossa técnica patenteada de simultaneidade com uma abordagem de IA centrada no ser humano para capacitar empresas de todos os portes a orquestrar sua rede de cadeia de suprimentos de ponta a ponta, desde o planejamento estratégico plurianual até a execução instantânea e a entrega final. Para mais notícias e informações, acesse kinaxis.com ou siga-nos no LinkedIn.

Fonte: Kinaxis Inc.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20231005604286/pt/