Comunicado do Business Wire :Bolt.Earth

Bolt.Earth Founders with Bolt.Earth Clusters and Speedometers (Photo: Business Wire)

A Bolt.Earth, empresa líder em software e infraestrutura de veículos elétricos na Índia, anunciou a conclusão bem-sucedida de sua rodada de financiamento, garantindo um investimento substancial de US$ 20 milhões. A ronda de financiamento histórica foi liderada por um consórcio de investidores novos e antigos, com nomes notáveis, como Union Square Ventures, Prime Venture Partners, ITIGO Funds e vários outros que compartilham a visão da Bolt.Earth para um ecossistema de transportes sustentável e eletrificado.

3. Implementação do sistema operacional:o Bolt.Earth OS incorpora um compromisso com um futuro mais inteligente e seguro, indo além da tecnologia para prometer um futuro mais verde. Para fabricantes e revendedores de veículos elétricos que buscam atualizações contínuas, nossa plataforma de integração de baixo código permite que os veículos elétricos se tornem veículos definidos por software.

2. Melhoria de produtos:o financiamento será fundamental para o avanço do excelente portfólio de produtos da empresa com uma combinação equilibrada de pontos de carregamento lentos e rápidos, atendendo a uma base variada de clientes - Bolt.Earth Lite, Bolt.Earth Lite Connected, Bolt.Earth LEVAC, Bolt.Earth Level 2 & 3.

"A Bolt.Earth oferece um sistema operacional, uma tecnologia de plataforma conectada que ajuda os fabricantes a desenvolver, operar e monitorar sua rede de carregamento e seus veículos. Também estamos expandindo continuamente nossa rede de carregamento a uma taxa que ronda 2 mil novos pontos de carregamento por mês. Além disso, atualmente detemos mais de 50% de participação de mercado na rede de carregamento de veículos elétricos da Índia e desempenhamos um papel dominante no nexo do sistema operacional de veículos elétricos da Índia com nossos carregadores implementados e veículos definidos por software." - Jyotiranjan Harichandan, cofundador da Bolt.Earth

Mohit Yadav, cofundador da Bolt.Earth,complementou: "Estamos entusiasmados por contar com o apoio de investidores visionários que compartilham nossa paixão por transformar o ecossistema dos veículos elétricos. A atual arrecadação de fundos de US$ 20 milhões faz parte do plano da empresa para ampliar seu alcance em todos os cantos do país e iniciar a era dos produtos de infraestrutura de carregamento de veículos elétricos 'Make in India' no mercado internacional".

