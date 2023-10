Comunicado do Business Wire :AMC Entertainment Holdings, Inc.

Filme-concerto TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR ultrapassa a quantia de $ 100 milhões em receita global de vendas antecipadas de ingressos mais de uma semana antes da estreia do filme, que ocorrerá em mais de 8.500 cinemas em 100 países do mundo inteiro nesta sexta-feira, 13 de outubro Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine AMC Theatres Distribution e AMC Entertainment® (NYSE:AMC), a maior exibidora de cinema nos Estados Unidos e no mundo, anunciou hoje que a partir de 4 de outubro, o filme-concerto TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR vendeu mais de $ 100 milhões em ingressos antecipados no mundo todo. Em 13 de outubro, o filme-concerto TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR começará a ser exibido na maioria dos 8.500 cinemas confirmados em 100 países do mundo inteiro.

A demanda do público pelo filme-concerto TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR tem sido incrível desde o momento em que foi anunciado. Demorou menos de 24 horas para o filme-concerto TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR quebrar o recorde da AMC de maior receita de vendas de ingressos nos EUA durante um único dia nos 103 anos de história da AMC. As vendas antecipadas de ingressos são fortes nos Estados Unidos, das maiores cidades às menores cidades, e são particularmente fortes nos formatos premium de tela grande como IMAX, Dolby Cinema, PRIME at AMC e outras experiências premium de marca. A AMC e seus parceiros de subdistribuição, como a Variance Films nos Estados Unidos, Cineplex no Canadá, Cinépolis no Mexico e América Central e Trafalgar Releasing fora da América do Norte, responderam ao imenso interesse das operadoras de cinema em reproduzir o filme-concerto TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR e confirmaram mais de 8.500 cinemas em 100 países do mundo inteiro. A AMC e seus parceiros de subdistribuição continuam a tomar medidas para chegar a acordos com outras operadoras de cinema do mundo inteiro para exibir este espetacular tour-de-force da Taylor Swift. O filme-concerto TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR será exibido em pelo menos quatro horários por dia, às quintas, sextas, sábados e domingos em todas as locações da AMC nos EUA. Também será exibido em todos os cinemas ODEON na Europa. Para os fãs dos EUA interessados em assistir ao filme-concerto nos cinemas AMC, os ingressos estarão disponíveis em amctheatres.com/TheErasTour Os cinéfilos que quiserem adquirir ingressos para outros cinemas nos Estados Unidos e no mundo inteiro podem descobrir mais informações e horários de exibição em TSTheErasTourFilm.com. Sobre a AMC Entertainment Holdings, Inc. A AMC é a maior empresa de exibição de filmes nos Estados Unidos, a maior da Europa e a maior no mundo inteiro, com aproximadamente 900 cinemas e 10.000 telas em todo o mundo. A AMC impulsionou a inovação no setor de exibição ao: implantar seus assentos reclináveis elétricos Signature; oferecer as melhores opções de alimentos e bebidas; gerar maior envolvimento dos convidados por meio de seus programas de fidelidade e assinatura, site e aplicativos móveis; oferecer experiências premium de grande formato e reproduzir vários tipos de conteúdo, incluindo os últimos lançamentos de Hollywood e programação independente. Para mais informações, acesse www.amctheatres.com.

