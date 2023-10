Biden revoga 26 leis federais para construir novo trecho de muro na fronteira com México

O governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou na quarta-feira, 4, que renunciou a 26 leis federais no sul do Texas para permitir a construção de um novo trecho do muro da fronteira com o México. Cerca de 32 quilômetros serão construídos no Condado de Starr, onde as autoridades têm relatado um alto índice de entradas ilegais.

O Departamento de Segurança Interna publicou o anúncio no Registro Federal dos Estados Unidos, com poucos detalhes descrevendo a construção no Condado de Starr, que faz parte de um movimentado setor de Patrulha de Fronteira que vê "alta entrada ilegal".

De acordo com dados do governo, cerca de 245 mil entradas ilegais foram registradas até agora neste ano fiscal no Setor do Vale do Rio Grande, um dos nove setores da patrulha dos EUA ao longo da fronteira sudoeste do país.