Argentina quer receber mais de um jogo na Copa de 2030, diz presidente da AFA

O presidente da Associação do Futebol Argentino (AFA), Claudio Tapia, afirmou nesta quinta-feira (5) que sua federação está trabalhando para conseguir receber mais jogos da Copa do Mundo de 2030, além do já designado pela Fifa, junto aos que serão sediados no Uruguai e no Paraguai.

"Sempre queremos mais e iremos por mais até onde conseguirmos", disse Tapia em entrevista coletiva na sede da AFA, em Ezeiza, 30 quilômetros ao sul de Buenos Aires.

Pela primeira vez na história dos Mundiais, as confederações europeia, africana e sul-americana de futebol chegaram a um acordo para uma candidatura única, liderada por Espanha, Portugal e Marrocos, mas com Uruguai, Argentina e Paraguai recebendo um jogo cada.