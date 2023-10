Vídeo de judeus cuspindo no chão enquanto cristãos passam provoca polêmica em Israel

Um vídeo que mostra judeus ortodoxos cuspindo no chão perto de uma procissão de cristãos em Jerusalém provocou indignação e acirrou tensões religiosas na capital cujo as três religiões abraâmicas consideram sagrada. A polícia de Israel disse nesta quarta-feira, 4, que prendeu alguns dos suspeitos envolvidos no ato.

A cena, capturada na segunda-feira, 2, por um repórter do jornal israelense Haaretz, mostra um grupo de peregrinos estrangeiros iniciando sua procissão pelo labirinto de calcário da Cidade Velha, lar do local mais sagrado do Judaísmo, o terceiro santuário mais sagrado do Islã e um dos principais locais cristãos.

Erguendo uma cruz gigante de madeira, os homens e mulheres refizeram a rota da Cidade Velha que acreditam que Jesus percorreu antes de sua crucificação. Ao longo do caminho, judeus ultraortodoxos, segurando folhas de palmeira para rituais do feriado judaico de uma semana de Sucot, cruzaram com os peregrinos por vielas estreitas. Enquanto passavam, pelo menos sete deles cuspiram no chão ao lado do grupo cristão.