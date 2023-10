Desabamento de prédio deixa três mortos em Havana

Os dois bombeiros entraram no prédio de dois andares, do qual restou apenas a fachada, e morreram após o desabamento de outra parte da estrutura. Seus corpos foram retirados dos escombros enquanto as equipes de resgate continuavam as buscas, acrescentou o Minint.

O ministério confirmou a morte de uma terceira pessoa, um vizinho do edifício de 79 anos, que havia sido dado como desaparecido durante o dia.

Duas pessoas ficaram feridas e foram enviadas ao hospital, mas suas vidas não correm perigo, acrescentou o Minint.

Cinco caminhões e um guindaste foram enviados ao local, constatou um jornalista da AFP.

No edifício viviam 55 pessoas no total, segundo Arnelis de la Candelaria Hernández, funcionário da Direção de Moradia de Havana Velha. "É um prédio antigo, mas não está inclinado. Isso nos surpreendeu", comentou.

Devido à falta de manutenção, os edifícios caem periodicamente em alguns bairros antigos da capital cubana. Esses desabamentos são mais numerosos durante a temporada de chuvas e furacões, de junho a novembro.