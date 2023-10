A DLT Labs, principal inovadora em software para fretes e logística do mundo, agora chama-se KNNX Corp. (pronuncia-se "Connects"), em vigor a partir de 4 de outubro de 2023. Essa transição reflete o compromisso da KNNX de superalimentar as cadeias de suprimento, particularmente as operações de fretes e logística, interconectando empresas com velocidade e transparência incomparável. "Há milhares de anos, o comércio foi conduzido presencialmente diante de uma miscelânea de tecnologias quebrando laços de longa data entre parceiros comerciais", afirmou Loudon Owen, CEO da KNNX. "Na KNNX, nossos livros contábeis compartilhados agem como Digital Superglue? que instantaneamente reestabelecem essas conexões profundas através de confiança e transparência, permitindo colaboração sem precedentes e economias de custo. Demostramos que as desafiadoras miscelâneas logísticas podem se transformar rapidamente em redes confiáveis e colaborativas. O nome KNNX captura nosso espírito e nossa missão - e ei, as vogais são superestimadas!" Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A poderosa plataforma de colaboração e os produtos flexíveis da KNNX proporcionam uma única fonte de verdade para todos os dados de transação aos clientes atuais nos setores de varejo, alimentos e bebidas, saúde, mineração e agricultura.

O premiado conjunto de produtos da KNNX possibilita colaboração em logística e já forneceu eficiências enormes e economias operacionais substanciais em fretes, incluindo comércio eletrônico, entrega na última milha, auditoria e pagamento, entrega direto na loja e pagamento ao motorista. Ao trabalhar com a Mastercard e a Transcard, a KNNX lançou o FreightX, que fornece processamento automatizado de fretes de ponta a ponta em um livro contábil compartilhado para resolver disputas de faturas, solucionar desafios de fluxo de caixa e proporcionar total visibilidade. Além disso, os produtos da KNNX integram completamente um acompanhamento de emissões de carbono, já que sustentabilidade também leva ao aumento de lucratividade. A KNNX continuará desbravando novas aplicações para seus livros contábeis compartilhados, oferecendo soluções inovadoras que demonstram evidência de transformar drasticamente as cadeias de suprimento e parcerias comerciais sem tumultuar as operações e os sistemas existentes. Acesse knnx.com para mais informações.

