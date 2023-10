A indestrutível Simone Biles

Considerada como "a melhor de todos os tempos", Simone Biles emocionou o mundo do esporte ao revelar seus problemas de saúde física e mental durante os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, que foram disputados em 2021 por causa da pandemia.

Nesta quarta-feira (4), a menos de dez meses para os Jogos Olímpicos de Paris, Biles consolidou ainda mais seu status de lenda da ginástica com um 20º título mundial, graças à vitória dos Estados Unidos na competição por equipes.

A americana Simone Biles, que retornou às competições de ginástica após dois anos de ausência, venceu as provas da vida, especialmente um problema de saúde mental nos Jogos Olímpicos de Tóquio, para renascer das cinzas no campeonato mundial de ginástica na Antuérpia.

Naquele momento, sofrendo com o fenômeno chamado de 'twisties' - termo que se refere ao bloqueio mental causado pela perda de orientação espacial -, deixou de disputar várias provas do evento olímpico, antes de conquistar com grande valentia uma medalha de bronze na trave de equilíbrio.

Sua transparência sobre seu estado abriu o debate sobre o tema tabu da saúde mental nos esportes de alto rendimento.

Com apenas 26 anos, Biles, que explicou que segue fazendo tratamento psicológico, já renasceu das cinzas várias vezes.

Vinda de uma infância difícil, a ginasta superou diversos obstáculos até se tornar uma voz poderosa contra os abusos no esporte e assumiu, sem complexos, sua dimensão histórica como atleta.

Nascida em Columbus (Ohio) em 1997, a pequena Simone e seus três irmãos tiveram que ser enviados para um centro de acolhimento diante dos problemas com álcool e drogas de sua mãe, que passou temporadas na prisão.