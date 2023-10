Real Sociedad vence RB Salzburg (2-0) na Champions

O capitão Mikel Oyarzabal (7') e Brais Méndez (27') marcaram os dois gols da Real Sociedad no primeiro tempo. Depois do intervalo, o Salzburg fez três mudanças e conseguiu equilibrar o duelo, mas longe de ameaçar a vitória dos espanhóis.

Exibindo o mesmo jogo coletivo que rendeu três vitórias nos últimos três jogos do Campeonato Espanhol, o time do técnico Imanol Alguacil foi muito superior contra um adversário que vinha de grande vitória sobre o Benfica em Lisboa (2 a 0).

A Real Sociedad, uma das equipes em melhor forma nas últimas semanas no futebol europeu, derrotou o RB Salzburg por 2 a 0 nesta terça-feira (3), na Áustria, pela segunda rodada do Grupo D da Liga dos Campeões.

Um pênalti assinalado pelo árbitro de campo a favor do time austríaco no início da segunda etapa poderia alimentar as chances de uma virada, mas a marcação foi revogada após revisão no VAR.

Com esta vitória, a Real Sociedad assume provisoriamente a liderança da chave com 4 pontos, à espera do resultado do jogo entre Inter de Milão e Benfica, que entram em campo ainda nesta terça-feira.

bur/iga/dam/cb/am