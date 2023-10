Comunicado do Business Wire :Axis Communications

A Axis Communications, líder do setor em vigilância por vídeo, reuniu-se com os principais parceiros de canal em sua conferência anual Axis Converge & Connect (ACCC) em Kansas City para compartilhar as principais realizações e preparar o terreno para o crescimento futuro. Há poucos meses, a empresa divulgou os detalhes por trás de suas operações aprimoradas e cadeia de abastecimento fortalecida, o que contribuiu para um desempenho histórico em 2022 e remessas recordes no primeiro semestre de 2023. Hoje, a Axis compartilhou detalhes específicos por trás de sua trajetória de alto crescimento, incluindo um retorno ao padrão prazos de entrega dos produtos (uma entrega média de duas semanas para 94% de seus produtos), um nível insuperável de unidades enviadas no acumulado do ano e um estoque sempre elevado na distribuição. Além da produção recorde, a Axis acelerou a inovação - lançando impressionantes 108 produtos e soluções até agora em 2023, com mais a serem anunciados até o final do ano.

"É sempre revigorante nos reunirmos com nossos parceiros, mas o ACCC deste ano é particularmente importante. Não apenas estamos seguindo um ano marcante em 2022, mas também estamos alcançando resultados excepcionais com nosso investimento em operações e cadeia de abastecimento, que estão ajudando a acelerar o crescimento", disse Fredrik Nilsson, vice-presidente das Américas da Axis Communications. "Somos gratos aos nossos parceiros e clientes por sua lealdade e estamos ansiosos para informá-los sobre o que está reservado para o futuro. Nosso compromisso com P&D, juntamente com nossas operações reforçadas, significa que estamos a todo vapor no que refere a inovações. Convidamos todos os parceiros e clientes a experimentá-las em primeira mão em nossos Centros de Experiência Axis."

No início deste ano, a Axis Communications anunciou sua receita global recorde de US$ 1,6 bilhão em 2022, um aumento global ano a ano de 20%. A empresa pretende continuar seu investimento agressivo em pesquisa e desenvolvimento - reservando aproximadamente 15% de sua receita anual para P&D e expandindo sua equipe de engenheiros para bem mais de 2.000. Nesse sentido, a Axis planeja introduzir novas inovações, novos recursos de produtos e atualizações regulares para oferecer soluções mais avançadas e proporcionar maior valor aos clientes. Além disso, pretende expandir-se para além de seus atuais 16 Centros de Experiência Axis nas Américas - o mais recente foi inaugurado em agosto de 2023 em Cincinnati - com novas localidades e instalações remodeladas já em andamento.