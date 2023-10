FIA abre caminho para equipe Andretti na Fórmula 1

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) anunciou, nesta segunda-feira (2), que deu luz verde à Andretti Formula Racing para se tornar a 11ª equipe no grid da Fórmula 1, após aprovar sua candidatura para a terceira e última fase do processo seletivo.

A escuderia Andretti foi a única das quatro candidatas presentes na segunda fase do processo a alcançar a etapa seguinte, mas seu lugar no grid ainda está sujeito a um acordo comercial com a Liberty Media, detentora dos direitos da F1.

"Tomamos nota das conclusões da FIA relativas à primeira e à segunda fase de seu processo e agora vamos seguir com a nossa própria avaliação da solidez desta candidatura", declarou a Fórmula 1 em comunicado.