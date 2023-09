Lula permanece 'estável' após operação do quadril

A cirurgia, que consistiu na colocação de uma prótese no quadril direito para aliviar as dores provocadas por uma artrose, durou pouco mais de uma hora.

Seu médico, Roberto Kalil Filho, garantiu, no entanto, que está certo de que Lula irá se recuperar a tempo de participar da Conferência das Nações Unidas sobre o Clima - COP28 -, que ocorrerá em Dubai no final de novembro.

No início da semana, Lula havia dito que estava "muito otimista" sobre a cirurgia, com a esperança de finalmente acabar com as dores que sofria há mais de um ano e o deixavam de "mau humor".

"Vou me cuidar com muito carinho (...) Tenho certeza de que vou voltar bem", disse, na terça-feira, durante seu programa semanal "Conversa com o presidente", transmitido pelas redes sociais.

Inicialmente, Lula terá que usar um andador para não perder o equilíbrio, informou na sexta-feira o cirurgião Giancarlo Polesello.