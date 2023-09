Goleiro sofre desmaio, e jogo do Ajax no Campeonato Holandês é suspenso

O goleiro Etienne Vaessen, do RKC Waalwijk, ficou desacordado após se chocar com o atacante Brian Brobbey, do Ajax, e o jogo entre as equipes neste sábado (30), pelo Campeonato Holandês, foi suspenso.

Nos minutos finais do segundo tempo, o Ajax vencia por 3 a 2 quando Vaessen desmaiou no lance com Brobbey.

Vários jogadores fizeram sinal desesperados para pedir atendimento ao goleiro, que foi reanimado no campo pelos médicos dos dois times e levado a um hospital, segundo a agência ANP.