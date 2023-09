Turismo dispara na China durante feriado nacional

Apesar do aumento de deslocação, no entanto, o setor de turismo do gigante asiático ainda não atingiu o nível anterior à pandemia.

"Achávamos que isso aconteceria entre agora e o final do ano, ou no início do próximo", afirma a presidente do fórum internacional de profissionais do setor, Julia Simpson, do World Travel and Tourism Council (WTTC). Mas "o retorno completo ocorrerá mais nos próximos dois ou três anos".

Os problemas que a população enfrenta para tirar visto para alguns destinos e a diminuição no número de voos podem explicar porque as viagens vindas da China não aumentaram tanto quanto o esperado, segundo Simpson.

