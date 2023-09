Manchester United reintegra brasileiro Antony ao elenco

O Manchester United anunciou nesta sexta-feira (29) a reintegração aos treinos e a disponibilidade para as partidas do atacante brasileiro Antony, que aguarda a conclusão de uma investigação policial sobre as acusações de violência apresentadas por uma ex-namorada.

O jogador de 23 anos foi acusado pela ex-namorada Gabriela Cavallin de ameaças e agressão física e psicológica, o que o jogador nega.

"Desde as primeiras alegações em junho, Antony tem cooperado com as investigações da polícia, tanto no Brasil como no Reino Unido, e continua cooperando", destacou o clube inglês em um comunicado.