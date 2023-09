Governo lança privatização de mais da metade do capital da TAP Air Portugal

O governo português lançou, nesta quinta-feira (28), a privatização de pelo menos 51% do capital da companhia aérea TAP Air Portugal, despertando o interesse de suas concorrentes europeias, Air France-KLM, Lufthansa e do grupo IAG (British Airways e Iberia).

"O governo aprovou hoje o decreto que dá início ao processo de privatização da TAP", anunciou o ministro das Finanças, Fernando Medina, após a reunião semanal de gabinete, "desejando ceder ao menos 51% do capital da empresa e reservando até 5% aos assalariados".

O governo tem a intenção de aprovar, "no mais tardar no início do próximo ano", o termo de condições, informou Medina, sem revelar a quantia que o Estado poderá receber nesta operação.