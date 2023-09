Aranha-armadeira, uma aliada do homem contra a impotência

"Há mais de 30 anos, um pesquisador, o professor Carlos Ribeiro Diniz, [...] criou um grupo de estudos para poder separar os componentes do veneno da aranha-armadeira [...] porque ele viu que os pacientes que chegavam na clínica e que tinham sido picados por essa aranha apresentavam um sintoma característico do priapismo, que é uma ereção dolorosa e prolongada", explica à AFP Marcia Helena Borges, pesquisadora da Fundação Ezequiel Dias (Funed) em Belo Horizonte.

A aranha-armadeira (Phoneutria nigriventer), uma das espécies mais venenosas do mundo, vive na América do Sul e é assim chamada por causa de sua posição de ataque, com as patas dianteiras levantadas. Mas, em Minas Gerais, ela é encontrada tanto em áreas rurais quanto urbanas.

No laboratório da Funed, uma bióloga usa pinças para manipular uma dessas aranhas, com cuidado, e extrai algumas gotas de veneno, estimulando suas quelíceras - os ferrões com os quais ela pica suas vítimas.

"O veneno só foi usado para conhecer as propriedades da molécula [que causa o priapismo]. No laboratório, criamos uma molécula mais simples e bem menos tóxica", detalha a pesquisadora da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Maria Elena de Lima, que estudou o veneno a partir de amostras fornecidas pela Funed.

A patente dessa nova molécula foi adquirida pela empresa farmacêutica Biozeus, que pretende comercializar um gel para corrigir problemas de ereção.

Espécie de pomada que deve ser aplicada no pênis quando se deseja uma ereção, os efeitos são sentidos em questão de minutos, garante a pesquisadora.