Urso invade piquenique no México e come comida de mãe e filho

Uma mulher do México precisou de coragem para proteger seu filho depois que um urso subiu em cima da mesa de piquenique em que estavam almoçando e devorou tacos e enchiladas preparados para o aniversário do menino. O animal ficou a centímetros de distância da família.

Silvia Macías, da Cidade do México, viajou ao Parque Ecológico Chipinque, nos arredores da cidade de Monterrey, no norte do país, para celebrar os 15 anos de seu filho Santiago, que tem síndrome de Down. Logo após eles sentarem à mesa para comer o que haviam levado, o urso apareceu e devorou batatas fritas, enchiladas, tacos e molho.

Um vídeo gravado pela sua amiga, Ângela Chapa, mostra Silvia paralisada, abraçando Santiago e tapando os olhos do menino com as mãos. Ela ficou olhando para baixo, para evitar qualquer coisa que o urso pudesse considerar como uma ameaça ou desafio.