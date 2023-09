'Colocam preço em tudo': crime organizado ataca o bolso dos mexicanos

Dois lotes abandonados se destacam entre imensas plantações de limão e banana em Apatzingán, México. Seus proprietários preparavam a terra para semear, mas preferiram fugir quando o crime organizado chegou para extorqui-los. Neste município agrícola do estado de Michoacán (oeste), como em muitos outros do México, os criminosos atuam como verdadeiras forças de mercado, ao impor cotas a produtores e intermediários que afetam os bolsos de milhões de consumidores. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A ameaça é tal que os carregamentos de limão saem escoltados pela polícia até diferentes locais do país, observou a AFP. A situação fez os preços dispararem.

Apesar do aumento da produção nacional e da desaceleração da inflação até 4,44% em setembro, o preço da fruta subiu 58,5% no último ano, segundo o Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA). "Está nas nuvens. Compro apenas a quantidade que vou consumir na semana, quatro ou cinco unidades, e só", disse Gabriela Jacobo, de 53 anos, em Morelia, capital de Michoacán. O sacrifício é grande em um país onde o limão reina em sua gastronomia. A alta é percebida na Cidade do México, que costuma ficar longe da violência do narcotráfico e recebe produtos de várias regiões. O preço duplicou a quase 4,5 dólares por quilo em agosto (cerca de 22 reais). "Não é uma questão de oferta", mas de extorsões, explica Juan Carlos Anaya, analista da consultoria GCMA, que monitora o setor. Michoacán vive sob a ameaça do cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) - principal máfia mexicana - e grupos como Los Viagras e La Familia Michoacana. Além do narcotráfico, eles são financiados com extorsões.

Os produtores devem pagar o equivalente a 11 centavos de dólar por quilo (54 centavos de real) que vendem às empacotadeiras. Seria irrisório, mas a região é capaz de produzir diariamente cerca de 900 toneladas do fruto. Produtores de tomate, banana e manga, além de transportadores e distribuidores, também são afetados. "Colocam preço em tudo", afirma um empresário sob anonimato. A extorsão e o roubo custam às empresas do país cerca de 120 bilhões de pesos (6,8 bilhões de dólares, 33 bilhões de reais) ao ano, equivalente a 0,67% do PIB de México, segundo dados oficiais.

Em Chiapas (sul), onde no fim de semana um inédito desfile de membros do Sinaloa foi aplaudido por moradores, as extorsões e a violência provocaram desabastecimento na fronteira com a Guatemala. "Faltam luz, Internet, alimentos, água e gás", declarou um morador à AFP. O Sinaloa e o CJNG estão em guerra na região, o que motivou o fechamento de dezenas de estabelecimentos comerciais e obriga a população a se abastecer na Guatemala, com preços maiores.