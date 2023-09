Cientistas encontram microplásticos nas nuvens

A equipe identificou nove tipos de polímeros e um de borracha em microplásticos transportados pelo ar, cujo tamanho oscilava entre 7,1 e 94,6 micrômetros.

Cada litro d'água de nuvem continha entre 6,7 e 13,9 partículas de plástico.

Foram abundantes os polímeros "hidrófilos", o que sugere que estas partículas desempenham um papel importante na rápida formação das nuvens e, portanto, nos sistemas climáticos.

"Se o tema da 'contaminação do ar por plástico' não for abordado de forma proativa, a mudança climática e os riscos ecológicos podem se tornar realidade, causando danos ambientais irreversíveis e graves no futuro", alertou, nesta quarta-feira (27), o autor principal do estudo, Hiroshi Okochi, da Universidade de Waseda, em um comunicado.

Quando os microplásticos chegam à camada superior da atmosfera e se expõem aos raios ultravioleta do sol, se degradam, contribuindo para a geração de gases de efeito estufa, acrescentou Okochi.

Os microplásticos são partículas de plástico com menos de 5 milímetros. São provenientes das emissões industriais, de têxteis, pneus sintéticos e produtos de cuidados pessoais, entre outros.