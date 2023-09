Prefeita sequestrada no México é encontrada com vida

Uma prefeita de um município do estado mexicano de Michoacán (oeste) que havia sido sequestrada por supostos assassinos de aluguel no estado vizinho de Jalisco foi encontrada viva, informaram as autoridades locais nesta terça-feira (26).

Yolanda Sánchez Figueroa, prefeita de Cotija, "já foi libertada" e "se encontra, preliminarmente, em bom estado de saúde", informou a Promotoria de Jalisco em um comunicado divulgado nas redes sociais.

A prefeita foi sequestrada na noite de sábado em um subúrbio de Guadalajara, quando saía de um shopping na companhia de duas mulheres.