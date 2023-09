O líder da direita espanhola, Alberto Núñez Feijóo, se apresentou nesta terça-feira (26) ao Parlamento para tentar assumir o posto de chefe de Governo do país, um exercício fadado ao fracasso por não ter apoio suficiente, apesar de ter vencido as eleições legislativas em julho.

À frente da direita espanhola para devolvê-la ao poder, Alberto Núñez Feijóo está perto de confirmar que a aposta foi uma escolha frustrada: sua candidatura à presidência do governo espanhol está fadada ao fracasso no Parlamento, exceto em caso de grande surpresa

EUA condena 'duramente' ataque a embaixada cubana em Washington

Os Estados Unidos condenaram "duramente" nesta segunda-feira (25) o ataque contra a embaixada de Cuba em Washington e se comprometeram a realizar "uma investigação apropriada" sobre o ocorrido.

(EUA Cuba diplomacia crime, 730 palavras, já transmitida)

Mais de 13.000 refugiados de Nagorno-Karabakh fogem para a Armênia

Mais de 13.000 pessoas procedentes de Nagorno-Karabakh fugiram para a Armênia, anunciaram nesta terça-feira (26) as autoridades de Yerevan, quase uma semana após a ofensiva relâmpago vitoriosa do Azerbaijão neste território separatista do Cáucaso.

(Armênia Azerbaijão conflito diplomacia NagornoKarabakh, 580 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

Brigada médica móvel atende crianças traumatizadas pela guerra na Ucrânia

Cerca de vinte profissionais de saúde de uma brigada móvel que visita crianças das zonas rurais da Ucrânia foram mobilizados em uma escola de ensino fundamental de Myrne, a 40 km de Kiev.

(Ucrânia conflito hospitais infância saúde, 460 palavras, já transmitida)

Retórica eleitoral desperta medo na comunidade LGBTQIA+ na Eslováquia

Um ano depois de um duplo assassinato homofóbico que chocou a Eslováquia, a comunidade LGBTQIA+ está preocupada com o aumento do discurso de ódio durante a campanha para as eleições de sábado, em um país que concede poucos direitos aos casais homoafetivos.

(Eslováquia eleições política direitos)

Em plena reaproximação com Israel, Arábia Saudita envia delegação à Cisjordânia

Pela primeira vez em três décadas, a Cisjordânia recebeu, nesta terça-feira (26), uma delegação oficial da Arábia Saudita, em plena reaproximação entre o reino e Israel, que poderiam estabelecer relações em breve, sob os auspícios dos Estados Unidos.

(Israel conflito Palestinos diplomacia Arábia paz, 460 palavras, já transmitida)

China critica 'expansão desenfreada das alianças militares'

A China é contrária à "expansão desenfreada das alianças militares", afirmou nesta terça-feira (26) o ministro das Relações Exteriores, Wang Yi, na mais recente de uma série de advertências de Pequim, no momento em que o governo dos Estados Unidos aprofunda suas alianças de segurança na região Ásia-Pacífico.

(China diplomacia, já transmitida)

O trabalho mortal nas minas da ArcelorMittal no Cazaquistão

De pé, voltado para as amplas planícies castigadas pelo vento da estepe cazaque, Vladimir Khaniev recorda, estoicamente, a explosão que o deixou incapacitado.

(Cazaquistão carvão segurança minas trabalho energia, 680 palavras, já transmitida)

A franca expansão do setor espacial indiano

Ao privatizar as atividades espaciais concentradas até agora nas mãos de sua poderosa agência estatal, Nova Délhi está fomentando o surgimento de uma série de empresas que miram a conquista de um mercado global em franca expansão.

(Índia espaço governo empresas, 660 palavras, já transmitida)

AIE faz apelo para que países ricos e China antecipem calendário de neutralidade do carbono

Os países ricos e as economias em desenvolvimento deverão antecipar em vários anos as metas de neutralidade de carbono, segundo as recomendações da Agência Internacional de Energia (AIE), que destacou as energias limpas como principal instrumento para limitar o aquecimento global.

(AIE clima meteorologia energia eletricidade, 570 palavras, já transmitida)

Gelo marinho da Antártica atinge baixa histórica no inverno

O gelo marinho da Antártica nunca esteve tão reduzido no final do inverno - momento em que registra o maior nível de superfície no ano - desde que as pesquisas científicas começaram, há 44 anos, anunciou o principal observatório dos Estados Unidos na segunda-feira (25).

(EUA clima meio ambiente meteorologia Antártica, 440 palavras, já transmitida)

Espetáculo contemporâneo 'Dead Man Walking' estreia temporada na Ópera de Nova York

Há três décadas atrás, a irmã Helen Prejean escreveu o livro "Dead Man Walking", uma memória que descreve sua relação com um condenado à pena de morte cuja execução foi presenciada por ela.

(EUA ópera música DeadManWalking, 620 palavras, já transmitida)

