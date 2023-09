Explosão em depósito de combustíveis deixa 20 mortos em Nagorno-Karabakh

Ao menos 20 pessoas morreram e mais de 280 ficaram feridas em uma explosão, na segunda-feira (25), em um depósito de combustíveis em Nagorno-Karabakh, informaram nesta terça-feira as autoridades separatistas armênias, em um momento de fuga dos civis antes da chegada das tropas do Azerbaijão.

"Infelizmente, não foi possível salvar as vidas de sete pacientes, que morreram no hospital. Dezenas de pacientes permanecem em estado crítico", afirmaram as autoridades separatistas em um comunicado.

Treze corpos não identificados foram encontrados no depósito.