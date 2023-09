Ex-presidente russo Medvedev diz que visitou leste da Ucrânia

O ex-presidente russo Dmitri Medvedev, número dois do conselho de segurança do seu país, disse nesta terça-feira (26) que visitou um local de treinamento militar no leste da Ucrânia, e anunciou que o Exército russo recrutou 325 mil pessoas desde o início do ano.

"Visitei o local de treinamento perto da linha de frente no território da DNR (República Popular de Donetsk, ndr) por ordem do presidente Vladimir Putin", declarou Medvedev em um vídeo publicado na rede social russa VKontakte.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A sua inspeção mostrou que o treino ali realizado é "adequado" e que as tropas demonstram "vontade", "firmeza" e "espírito vitorioso", comemorou.