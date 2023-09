Comunicado do Business Wire :Signifyd

Foram abertas hoje as inscrições para as nomeações para o prêmio MIIE - "Most Influential in Ecommerce" - da Signifyd. Em sua terceira edição, a premiação anual celebrará 30 líderes excepcionais no varejo online, que apresentaram ideias e ações inovadoras para conduzir suas organizações em meio à alta inflação, condições econômicas incertas e um aumento sem precedentes da fraude no comércio eletrônico.

Os prêmios MIIE da Signifyd visam reconhecer os heróis do e-commerce, que com persistência, criatividade, compaixão e inventividade excepcionais, impulsionam suas organizações em um setor sempre desafiador, mesmo em seus melhores momentos.

Os nomeados devem estar em posições de liderança e trabalhar com comércio eletrônico - em uma marca, loja, agência ou empresa de tecnologia - em qualquer lugar do mundo. O período de nomeações ficará aberto até 30 de novembro de 2023. Para nomear um líder no e-commerce, basta acessar a página dos 30 Mais Influentes no E-commerce.