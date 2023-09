Comunicado do Business Wire :MOGAS Industries, Inc.

MOGAS Industries, Inc. (MOGAS) orgulhosamente oferece o que há de mais recente em engenharia para refino de óleos pesados. . As unidades modulares (módulos) da MOGAS Systems & Consulting (MS&C) são totalmente funcionais e estão prontas para uso em muitas usinas de processamento.

Os módulos são uma escolha favorável em comparação com as unidades de refinaria tradicionais construídas no local (fabricadas no local), que são em geral mais caras e exigem custos de construção adicionais excessivos devido a tubos, soldas, acessórios e outros componentes desnecessários. O projeto simplificado dos módulos MS&C oferece muitos benefícios aos operadores, incluindo a redução dos gastos de capital e de operações (CAPEX e OPEX).

Recentemente, a MOGAS produziu cinco unidades de módulo de descarga de alta pressão para uma aplicação de atualização de resíduos, que reduziu os riscos operacionais para o pessoal e simplificou os recursos de processamento da unidade. Os módulos são mais seguros do que as unidades tradicionais com menos componentes individuais e reduzem os riscos operacionais para a equipe de manutenção por meio da programação automatizada. As principais opções de projeto em destaque incluem a válvula-Y patenteada da MOGAS, que remove zonas mortas para garantir que o fluido do processo não possa formar coque e solidificar componentes essenciais. Os projetos de módulos personalizados também podem apresentar opções de purga e descarga com base na aplicação.

Os módulos da MS&C estão disponíveis em uma variedade de configurações, que incluem projetos para unidades de filtragem, trocador de calor, descarga e bomba. Os módulos da MS&C incluem garantias padrão para os componentes e uma GARANTIA DE DESEMPENHO para assegurar que a unidade funcionará como planejado por um período predeterminado, proporcionando mais tranquilidade aos operadores.

Sobre a MOGAS Systems & Consulting