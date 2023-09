Comunicado do Business Wire :Lenovo

A Lenovo? apresentou o ThinkCentre? M90a Pro Gen 4, definindo um novo padrão para computadores empresariais multifuncionais (AIO). Concebido para satisfazer as necessidades de locais de trabalho modernos e criadores de conteúdo, este poderoso PC com Windows 11 impressiona com uma enorme tela QHD de 27", estando equipado com recursos inteligentes que melhoram a conectividade, a privacidade e a usabilidade.

Maior nem sempre significa melhor, exceto para o ThinkCentre M90a Pro Gen 4. Com uma tela QHD de 27" capaz de exibir até os mínimos detalhes, o AIO brilha com 350 nits e tem uma classificação sRGB de 99%, de modo que desenhos e obras de arte reflitam com precisão a inspiração e a visão dos artistas.

O ThinkCentre M90a Pro Gen 4 permite o compartilhamento de arquivos extremamente rápido com Thunderbolt 4, capaz de alcançar velocidades de até 40 Gbps e facilitar a transferência de vídeos e arquivos gigantescos3. Para profissionais que exigem ainda mais, o desktop AIO pode suportar 8K adicionais ou dois monitores 4K, ser equipado com GPUs externas e unidades de armazenamento, além de funcionar como monitor quando conectado a outros dispositivos.

O ThinkCentre M90a Pro Gen 4 oferece desempenho quando exigido, capacidade de expansão quando necessário e resultados quando requerido. Está pronto para enfrentar qualquer desafio, equipado com componentes de última geração, incluindo Intel® vPro® Enterprise com processadores Intel Core? i9 até a 13a geração, GPU para notebook NVIDIA® GeForce RTX? 4050 e até 64 GB de memória DDR5. Para manter o sistema otimizado, o ThinkCentre M90a Pro Gen 4 está equipado com Energy Performance Optimizer, que utiliza aprendizagem automática para classificar tarefas e elevar o desempenho.

"As empresas modernas exigem mais do que apenas um PC de alto desempenho, elas precisam de soluções que sejam inteligentes e intuitivas, confiáveis e eficientes, e que as capacitem para criar um ecossistema de diversos dispositivos de modo integrado", disse Sanjeev Menon, Vice-Presidente e Diretor Geral Mundial da Unidade Comercial de Computadores no Grupo de Dispositivos Inteligentes da Lenovo. "Neste ambiente híbrido em evolução, os funcionários usam em média 2,5 dispositivos para trabalhar1 e desejariam receber PCs e notebooks que permitam que sejam mais produtivos2. O ThinkCentre M90a Pro Gen 4 da Lenovo é a resposta para empresas que buscam sinergia e tornar os espaços de trabalho mais flexíveis, simplificados e produtivos."

As organizações modernas exigem cooperação entre departamentos, senso criativo e dispositivos, sendo que o ThinkCentre M90a Pro Gen 4 é a solução para criar o ecossistema híbrido definitivo. Além da porta Thunderbolt 4, o ThinkCentre M90a Pro Gen 4 também oferece uma porta Thunderbolt 3 opcional4, que permite aos usuários compartilhar a tela como um monitor Thunderbolt quando conectado através do cabo USB-C® incluído. Através deste recurso, os usuários também podem compartilhar um segundo SSD M.2 com um notebook ou PC, enquanto usufruem de taxas de transferência de dados em alta velocidade.

Calibrado individualmente para garantir que a mesma imagem seja idêntica em todos os ThinkCentre M90a Pro Gen 4, o AIO não se concentra apenas no trabalho dos artistas, mas também em seu bem-estar. O PC AIO de nível superior é certificado com Eyesafe 2.0 e Flicker Free pela TÜV Rheinland e possui tecnologia Natural Low Blue Light integrada ao hardware para reduzir o cansaço visual e a fadiga.

O ThinkCentre M90a Pro Gen 4 tem potência de sobra e conectividade perfeita com outros notebooks ou PCs, mas também pode se tornar uma extensão para dispositivos móveis. O Lenovo ThinkPhone da Motorola e usuários selecionados de smartphones da Motorola podem se conectar ao AIO através do aplicativo, obtendo a capacidade de copiar, colar e arrastar e soltar arquivos entre o smartphone e a área de trabalho, bem como transmitir aplicativos, responder a textos e manter o rastreamento de notificações sem ter que usar seus dispositivos móveis.

Privacidade, segurança e confiabilidade são essenciais para o profissional moderno, e o ThinkCentre M90a Pro Gen 4 combina perfeitamente hardware e software, a fim de proporcionar tranquilidade aos usuários. Ao usar uma combinação excusiva de IA, detecção de presença humana (HPD) de última geração com sensor de radar e câmera RGB-IR, o AIO aproveita a privacidade com login e logout sem toque, que desfoca automaticamente sua tela quando alguém está atrás de você.

Além de diversos recursos de segurança, o ThinkCentre M90a Pro Gen 4 é construído com um chip TPM 2.0 discreto para criptografia mais segura, vem com ThinkShield para proteger dados e ativos, podendo bloquear dispositivos de armazenamento USB com Smart USB Protection. O AIO também foi testado pela Mil SPEC quanto à durabilidade e confiabilidade(5) e possui certificação UL anti-poeira.

Para manter o desempenho e a segurança do ThinkCentre M90a Pro Gen 4, bem como de outros dispositivos da série, o Lenovo Device Manager é a ferramenta de gerenciamento de terminais preferida por todos os usuários. Criado para funcionar perfeitamente com o Windows 11 e outros sistemas operacionais, o Lenovo Device Manager é uma solução flexível, ampliável, baseada na nuvem e sem toque que permite aos usuários conectar e configurar políticas em todos os dispositivos. O Lenovo Device Manager trabalha para otimizar e melhorar a funcionalidade do dispositivo, monitorar a conectividade do dispositivo, rastrear alterações de hardware e software e muito mais.

Intencionalidade em design inteligente

O ThinkCentre M90a Pro Gen 4 vem com vários designs centralizados no cliente para simplificar espaços de trabalho e aperfeiçoar a experiência do usuário, incluindo uma barra de encaixe para smartphone, uma base de gerenciamento de cabos integrada e um joystick de exibição na tela para fácil seleção de menu. Para profissionais que buscam ampliar ainda mais a produtividade de seu sistema, a Lenovo oferece uma seleção de acessórios (vendidos à parte), incluindo uma base de chamada de conferência com microfones de matriz quádrupla para captar um campo distante de 360° e quatro alto-falantes Harman® para som cristalino.

Certificada para Microsoft Teams, a base de chamada de conferência se conecta a seu computador usando uma interface USB tipo C padrão, sendo ajustada para a voz humana e com cancelamento de eco e supressão de ruído por IA.

Preço e disponibilidade6

O Lenovo ThinkCentre M90a Pro Gen 4 já está disponível em mercados selecionados.

Sobre a Lenovo

A Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) é uma potência mundial de tecnologia com receita de US$ 62 bilhões, classificada em 217º lugar na Fortune Global 500, empregando 77.000 pessoas em todo o mundo e atendendo a milhões de clientes todos os dias em 180 mercados. Com foco em uma visão ousada para fornecer tecnologia mais inteligente a todos, a Lenovo construiu seu sucesso como a maior empresa de PCs do mundo, expandindo ainda mais em áreas de crescimento que impulsionam o avanço das tecnologias de 'Nova TI' (cliente, borda, nuvem, rede e inteligência), incluindo servidor, armazenamento, dispositivos móveis, software, soluções e serviços. Esta transformação, junto com a inovação revolucionária da Lenovo, está formando um futuro mais inclusivo, mais confiável e mais inteligente para todos, em todos os lugares. Para saber mais, acesse https://lenovo.com e leia as últimas notícias através de nosso StoryHub.

1 Estatística obtida de BYOD Statistics 2022 Zippia.com 2 Pesquisa sobre Mudanças no Local de Trabalho do Lenovo ThinkCentre 2022 3 A velocidade real de transferência varia devido a diversos fatores, incluindo a velocidade do dispositivo. 4 Não é uma porta host Thunderbolt. Conexão à porta Thunderbolt de um notebook ou PC feita mediante um único cabo tipo C completo (incluído). Vendido à parte. 5 A Lenovo usa padrões MIL-SPEC do Departamento de Defesa dos EUA para testar dispositivos contra condições físicas e ambientais perigosas para determinar a durabilidade. O Lenovo ThinkCentre MP90a Pro Gen 4 foi testado em 10 categorias e procedimentos MIL-STD-12 para comprovar sua resistência. O abuso, como o contido nos testes MIL-STD-12, não é coberto pela garantia padrão da Lenovo. 6 Os preços podem não incluir impostos, nem incluem frete ou itens opcionais, estando sujeitos a alterações sem aviso prévio; termos e condições adicionais são aplicados. Os preços do revendedor podem variar. As datas de validade e as opções de cores podem variar conforme a região e os produtos podem estar disponíveis apenas em mercados selecionados. Todas as ofertas estão sujeitas à disponibilidade. A Lenovo se reserva o direito de alterar ofertas, recursos e especificações de produtos a qualquer momento sem aviso prévio. 7 A capacidade disponível real é menor e varia devido a muitos fatores, incluindo formatação, partição e sistema operacional, etc., que utilizam parte desta capacidade. A capacidade disponível pode mudar com atualizações de software.

LENOVO, THINKCENTRE, THINKSHIELD e THINKPHONE são marcas registradas da Lenovo. INTEL, INTEL CORE, vPro, Thunderbolt e o logotipo da Intel e outras marcas da Intel são marcas registradas da Intel Corporation ou de suas subsidiárias. NVIDIA e RTX são marcas registradas da NVIDIA Corporation, Inc. USB Type-C® e USB-C® são marcas registradas do USB Implementers Forum. Wi-Fi é uma marca registrada da Wi-Fi Alliance. TÜV é uma marca registrada do TÜV Rheinland Group. Dolby e Dolby Atmos são marcas registradas da Dolby Laboratories Licensing Corporation. HARMAN KARDON e alto-falantes Harman são marcas registradas da Harman International Industries, Inc. MOTOROLA, o logotipo M estilizado, MOTO e a família de marcas MOTO são marcas registradas da Motorola Trademark Holdings, LLC. Todas as outras marcas registradas são propriedade de seus respectivos proprietários. ©2023, Lenovo Group Limited.

