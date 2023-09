Austrália alerta para aumento dos custos provocados por desastres climáticos

O governo da Austrália afirmou nesta terça-feira (26) que o aquecimento do planeta ameaça as futuras colheitas, enquanto os gastos aumentam com os desastres provocados por tempestades, inundações e incêndios.

As projeções mais recentes do governo revelam que o aquecimento global e os desastres têm "grandes efeitos econômicos", afirmou o ministro do Tesouro, Jim Chalmers, em um discurso.

A receita das colheitas pode ser 4% inferior até 2063 caso medidas não sejam adotas, com um custo anual de 1,8 bilhão de dólares australianos (US# 1,2 bilhão, R$ 5,9 bilhões), declarou Chalmers em um fórum sobre a seca em Rockhampton, Queensland.