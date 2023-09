AIE faz apelo para que países ricos e China antecipem calendário de neutralidade do carbono

Os países ricos e as economias em desenvolvimento deverão antecipar em vários anos as metas de neutralidade de carbono, segundo as recomendações da Agência Internacional de Energia (AIE), que destacou as energias limpas como principal instrumento para limitar o aquecimento global.

As economias "avançadas", como Estados Unidos e União Europeia, deverão antecipar em cinco anos - de 2050 a 2045 - a meta de neutralidade de carbono, e a China em 10 anos, a 2050, para que consigam cumprir o Acordo de Paris de 2015 e limitar o aquecimento global a 1,5ºC em comparação à era pré-industrial, afirma a AIE em um novo relatório.

O aquecimento até o momento está em 1,2ºC, o que contribui para multiplicar desastres como inundações e secas que afetam, em particular, as populações mais vulneráveis.