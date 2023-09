'Serei absolvido', diz senador Bob Menéndez, acusado de corrupção nos EUA

A justiça americana o indiciou na sexta-feira passada, juntamente com sua esposa, Nadine Menéndez, e três empresários por um esquema de propina, extorsão e tráfico de influência para favorecer empresários e o governo do Egito.

O poderoso senador democrata de origem cubana, Robert Menéndez, indiciado por propina e extorsão pela justiça americana, admitiu, nesta segunda-feira (25), que as acusações contra ele "são sérias, mas são apenas alegações", mostrando-se confiante em sua absolvição.

"Todas as pessoas são inocentes até que sua culpa seja demonstrada", disse o senador durante uma coletiva de imprensa, na qual lembrou sua trajetória de mais de 30 anos na defesa "com unhas e dentes" do que acreditava ser "justo".

Segundo a promotoria americana, foram encontrados em sua casa em Nova Jersey 550.000 dólares (mais de 2,7 bilhões, na cotação atual) em dinheiro vivo e barras de ouro avaliadas em mais de 150.000 dólares (R$ 744 mil), além de um carro de luxo doado por um dos empresários.

"Reconheço a gravidade deste momento e que será minha maior batalha até hoje", disse, falando em espanhol, este filho de imigrantes cubanos de 69 anos que, na sexta-feira, após o anúncio de seu indiciamento, se afastou "temporariamente" da presidência da Comissão de Relações Exteriores do Senado, de onde influenciava a política externa americana.

Conhecido como Bob, o senador, sua esposa e três empresários - Wael Hana, José Uribe e Fred Daibes - foram indiciados por duas acusações de suborno e fraude. Menéndez e a esposa também foram acusados de extorsão.

Se forem considerados culpados, podem pegar até 20 anos de prisão pelas acusações mais graves.

O senador justificou a quantidade de dinheiro que tinha em casa pela "história da minha família, vítima do confisco em Cuba", o que pode parecer "ultrapassado", mas assegurou que foi um dinheiro que retirou "de sua poupança", fruto de "30 anos de trabalho".