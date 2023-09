Rússia inclui presidente do TPI em sua lista de pessoas mais procuradas

A Rússia adicionou, nesta segunda-feira (25), o presidente do Tribunal Penal Internacional (TPI), o polonês Piotr Hofmanski, à lista de pessoas mais procuradas, sem informar o motivo.

"Procurado no âmbito de uma investigação criminal", indica o Ministério do Interior em sua base de dados de pessoas procuradas, segundo as agências estatais Tass e Ria Novosti.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O TPI emitiu um mandado de prisão há 6 meses contra o presidente russo, Vladimir Putin, por seu papel na deportação de crianças na Ucrânia.