Petróleo perde terreno por preocupações sobre demanda chinesa

Os preços do petróleo fecharam com resultados díspares nesta segunda-feira (25), mas próximos da estabilidade, devido às más notícias da incorporadora imobiliária chinesa Evergrande.

O preço do barril Brent do Mar do Norte, para entrega em novembro e de referência no mercado europeu, fechou estável (+0,02%), a 93,29 dólares.

Já o barril West Texas Intermediate (WTI), também para entrega em novembro e de referência no mercado americano, caiu 0,38%, para 89,68 dólares.