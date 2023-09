Orbán diz que Hungria não tem pressa para ratificar adesão da Suécia na Otan

"Pergunto-me se há algo urgente que nos obrigaria a ratificar a candidatura da Suécia. Não vejo tais circunstâncias", declarou Orbán no Parlamento.

O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, considerou, nesta segunda-feira (25), que não havia nenhuma "urgência" para ratificar a adesão da Suécia na Otan, e exigiu "respeito" por parte do país nórdico.

Nas últimas semanas, as críticas aumentaram por causa de um vídeo de 2019, mas que só veio à tona agora, que aponta "o declínio democrático" na Hungria e foi veiculado nas escolas suecas.

Budapeste instou Estocolmo a cessar sua política de "difamação" e suas declarações recorrentes sobre as supostas atuações do Executivo de Orbán contra o Estado de Direito.

A Hungria, único país junto com a Turquia que ainda não ratificou a integração da Suécia na aliança militar, apoiou os suecos no início, mas vem arrastando o tema há meses.

Por sua vez, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, aceitou em julho suspender seu veto para a entrada da Suécia, mas ressaltou que seu país não ratificaria essa decisão antes de outubro, por causa do recesso parlamentar.

Em maio de 2022, após a invasão russa da Ucrânia, a Suécia anunciou sua candidatura para entrar na Otan junto com a Finlândia. Em abril, seu vizinho nórdico - que faz fronteira com a Rússia - tornou-se o 31º integrante da aliança militar do Atlântico Norte.