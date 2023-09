Comunicado do Business Wire :The Pipe Line Development Company

A Pipe Line Development Company (PLIDCO), líder em guarnições para reparo e manutenção de vazamentos em tubulações, anunciou hoje uma nova linha de produtos para uso com tubulações de hidrogênio em resposta à transição emergente para o hidrogênio e outras fontes alternativas de energia. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230925574504/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine PLIDCO Hydrogen-Compliant Fittings Brochure (Photo: Business Wire)

Projetados para reparos de emergência de tubulações de alta pressão onshore e submarinas, bem como para aplicações de manutenção de rotina de tubulações, os produtos da PLIDCO são ideais para sistemas de tubulação de hidrogênio, petróleo, gás, água, produtos químicos, vapor, lama e outros. Suas guarnições de alta pressão são projetadas e fabricadas para cumprir as mais altas normas de qualidade, seguindo os códigos ASME/ANSI e aderindo a um rigoroso programa de controle de qualidade. "À medida que a mudança para um sistema de energia baseado em hidrogénio ganha força, prevemos uma necessidade emergente de produtos de manutenção e reparo de oleodutos que cumpram normas específicas exigidas para oleodutos de hidrogénio", disse Ernie Lackner, diretor de vendas e marketing da PLIDCO. "Durante 75 anos, a PLIDCO vem sendo a fonte confiável de guarnições para tubulações e produtos de manutenção utilizados ao redor do mundo. Embora as fontes de energia e tecnologias tenham evoluído, os produtos da PLIDCO proporcionam guarnições consistentemente confiáveis e de alta qualidade para satisfazer as necessidades de um mercado em constante transformação." A PLIDCO mantém um estoque de guarnições compatíveis para uso com tubulações de hidrogênio, permitindo aos clientes estancar vazamentos sem desligar a instalação ou soldagem em ambientes terrestres e submarinos. Cada um de seus produtos aprovados para hidrogênio cumpre as normas de qualidade dos EUA e possui marcações verdes distintas para diferenciá-los facilmente, ajudando a garantir um reparo à prova de falhas. Para saber mais, entre em contato com um distribuidor da PLIDCO em sua região. A nova linha de produtos de hidrogênio é coberta pela garantia limitada de cinco anos da PLIDCO, a única garantia deste tipo oferecida no setor de dutos. A PLIDCO estará presente na Exposição e Conferência da ADIPEC 2023, de 2 a 5 de outubro, nos EAU. Saiba mais sobre sua linha de produtos compatíveis com hidrogênio ao visitar a PLIDCO no estande 7411 ou visualizar sua sala de imprensa online. Sobre a PLIDCO®

Líder em guarnições para reparo de tubulações desde 1949, a Pipe Line Development Company (PLIDCO) conquista a fidelidade dos clientes ao oferecer soluções inovadoras que minimizam paradas custosas e garantem a segurança dos trabalhadores. A PLIDCO é a fonte número um de produtos seguros e confiáveis para reparo e manutenção de vazamentos em tubulações, com um vasto portfólio de centenas de milhares de guarnições que são vendidos e instalados ao redor do mundo. Seus produtos tem o respaldo da única garantia limitada de cinco anos do setor e por um programa de qualidade certificado pela ISO 9001. Para saber mais, acesse www.PLIDCO.com. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contato