Comunicado do Business Wire :Syntagma Capital

A Syntagma Capital anunciou hoje que iniciou negociações exclusivas com a Lennox International (NYSE: LII) para adquirir seus negócios comerciais europeus de AVAC e Refrigeração. A divisão de AVAC projeta e fabrica equipamentos comerciais de aquecimento, ar-condicionado e tratamento de ar. A divisão de Refrigeração Comercial projeta e fabrica evaporadores comerciais, unidades condensadoras, condensadores e refrigeradores secos. Os negócios atendem clientes dos setores industrial, varejo, logística, residencial, escritórios e hotéis/restaurantes em mais de 40 países. As sedes dos negócios estão em Lyon (França) e empregam cerca de 940 pessoas em quatro locais e na sua organização comercial. Neste ano de 2023, a expectativa é de que a Lennox EMEA gere em torno de 200 milhões de euros em receitas. A transação proposta, que está sujeita ao cumprimento das condições habituais de fechamento, incluindo a informação e consulta dos conselhos de empresa e outras aprovações regulatórias, deverá ser concluída até o final de 2023. "Estamos empolgados com a oportunidade de investir na Lennox EMEA e continuar expandindo o negócio. Esta transação ilustra nossa expertise em cisões corporativas, pois é composta por duas transações simultâneas. Embora os mercados de fusões e aquisições e de financiamento continuem sendo bastante desafiantes, continuamos encontrando oportunidades atraentes para investir o nosso capital, ao mesmo tempo que fornecemos às equipes de vendas soluções de desinvestimento para cisões complexas onde a rapidez e a certeza são essenciais. Esta transação representa nossa terceira cisão somente em 2023 e reflete a estratégia da Syntagma na hora de adquirir negócios que se beneficiarão de um novo proprietário a fim de impulsionar a próxima área de crescimento", afirmou o sócio-gerente da Syntagma, Sebastien Kiekert Le Moult.

"A capacidade da Syntagma de gerenciar cisões complexas foi fundamental para nos diferenciar. Ambos os negócios oferecem oportunidades importantes de crescimento nos próximos anos"disse Frank Coenen, sócio da Syntagma. "Esperamos alavancar o amplo know-how técnico da empresa e seus fortes relacionamentos com clientes, para acelerar seu crescimento, tanto organicamente quanto por meio de investimentos direcionados de fusões e aquisições em áreas e geografias de produtos importantes." A equipe da Syntagma envolvida na transação incluiu Sebastien Kiekert Le Moult (sócio gerente), Frank Coenen (sócio), Benjamin Dahan (sócio), João Pilecco (vice-presidente sênior), Gabriele Lo Monaco (associado sênior) e Alicia Azema (analista sênior). A Syntagma foi assessorada por Willkie Farr & Gallagher (jurídico e antitruste de Fusões e Aquisições), PwC (DD financeiro e estruturação tributária), Deloitte (fiscal e social), Kaiser Associates (operações) e 4Strategies (estratégia). Sobre a Syntagma Capital A Syntagma investe em empresas que podem se beneficiar da experiência operacional prática para acelerar o crescimento e melhorar o desempenho de todas as partes interessadas. Somos verdadeiros operadores com experiência trabalhando e gerenciando empresas em escala global, alavancando nossos recursos internos para desenvolver estratégias de sucesso, executá-las para realizar todo o seu potencial e criar valor sustentável a longo prazo. A Syntagma investe e opera empresas em uma série de indústrias com foco específico nos mercados de materiais, produtos químicos, industriais e serviços empresariais, incluindo manufatura, distribuição, transporte e logística, aluguel de equipamentos, serviços de metais e outras indústrias. A Syntagma, como signatária dos Princípios para o Investimento Responsável (PRI) da ONU, está comprometida com os altos padrões ESG em todos os seus investimentos e possui sede está em Bruxelas (Bélgica). Para mais informações, acesse https://syntagmacapital.com. Sobre a Lennox

A Lennox (NYSE: LII) é líder em soluções de controle climático com eficiência energética. Dedicada à sustentabilidade e à criação de ambientes confortáveis e saudáveis para clientes residenciais e comerciais, ao mesmo tempo que reduz a sua pegada de carbono, a Lennox domina o campo da inovação com os seus sistemas de refrigeração, aquecimento, qualidade do ar interior e climatização. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

