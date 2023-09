Comunicado do Business Wire :Dawex

A Dawex, a empresa líder em soluções de troca de dados, anunciou hoje o lançamento de uma solução Corporate Data Hub que permite às empresa multinacionais e às grande organização agilizar a circulação de dados internos nas suas várias unidades de atividade, departamentos e filiais. Recorrendo à tecnologia de troca de dados, um Corporate Data Hub promove uma verdadeira colaboração em termos de dados nas entidades e reúne um robusto ecossistema de dados internos em conformidade com os regulamentos em matéria de dados e políticas de governação de dados de uma organização. A implementação de um Corporate Data Hub numa organização agiliza a partilha de informação, racionaliza a obtenção de dados, melhora a eficiência operacional, facilita a governação das trocas de dados e desencadeia decisões mais informadas para responder aos objetivos empresariais, estratégicos e de RSE. Agindo como uma solução de troca de dados agregada, um Corporate Data Hub oferece um valor considerável para além das estruturas de dados ou catálogos de dados. Permite aos fornecedores de dados nas uma organização publicar, distribuir e comercializar internamente os seus produtos de dados num ambiente de confiança, seguro e em conformidade com as normas em vigor. Os fornecedores de dados podem decidir quem tem acesso aos dados, conceder uso de licenças específicas, rastrear as transações de dados e definir preços de transferência internos. Simultaneamente, os compradores de dados nas mesma organização, provenientes da mesma equipa ou de um departamento, unidade de negócios ou filial diferentes, no mesmo país ou de outra localização regional, podem pesquisar facilmente, descobrir e aceder a esses produtos de dados, acabar com os armazenamentos e promover a partilha de conhecimentos transfronteiriços e entre entidades ao mesmo tempo que controlam os acessos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A solução Corporate Data Hub da Dawex foi criada com base em tecnologias avançadas tais como arquiteturas distribuídas e abertas, normas abertas, identidades soberanas e no quadro de Confiança da Gaia-X para complementar e interagir na perfeição com sistemas de dados existentes nas grandes empresas. Por exemplo, pode ser facilmente integrada com gestores de identidade internos, gestores de API, estruturas de dados ou infraestruturas de armazenamento para criar valor imediato sem ser necessário uma transformação da TI longa e dispendiosa.

A tecnologia de troca de dados da Dawex oferece segurança, conformidade, confiança, flexibilidade e uma arquitetura aberta às organizações que pretendem criar um ecossistema de dados robusto e operar trocas de dados num tempo e esforço significativamente reduzidos. Além disso, as soluções de plataforma de troca de dados da Dawex cumprem os regulamentos locais em matéria de dados tais como o GDPR e o DGA na Europa, a LPDP no Japão, a LPCC nos EUA e a LGPD no Brasil. "Na era de decisões baseadas em dados, os Corporate Data Hubs são uma solução impactante para as organizações que pretendem aproveitar internamente todo o potencial dos seus dados", afirmou Laurent Lafaye, co-CEO da Dawex. "Ao promover a colaboração em matéria de dados, acabar com os armazenamentos e facilitar a circulação de dados, um Corporate Data Hub permite às uma organização impulsionar a inovação, atingir os objetivos de descarbonização e alcançar excelência operacional." Um Corporate Data Hub pode ser facilmente combinado com outros modelos de trocas de dados tais como o Data Marketplace ou o Industry Data Hub, à medida que as organizações exploram modelos híbridos para adaptar as respetivas necessidades e requisitos crescentes de troca de dados, oferecendo flexibilidade nas estratégias de colaboração em matéria de dados. Sobre a Dawex A Dawex é a empresa líder em soluções de troca de dados para a distribuição e partilha de produtos de dados, com confiança, para todos os modelos de negócios, em conformidade com os regulamentos em matéria de dados. Com a tecnologia Data Exchange da Dawex, as organizações criam ecossistemas de dados e espaços de dados tais como os Data Marketplaces, Corporate Data Hubs e Industry Data Hubs para responder a desafios económicos, ambientais e de descarbonização. Distinguida com o prémio Pioneiro Tecnológico pelo Fórum Económico Mundial, a Dawex é a iniciadora de um programa de padronização internacional sobre transações de dados de confiança. Fundada em 2015, a Dawex está sediada em França com operações comerciais em expansão na Europa, Ásia, América do Norte e Médio Oriente.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230921612143/pt/ Contato