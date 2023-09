Comunicado do Business Wire :Aster DM Healthcare

Os enfermeiros podem se inscrever em uma área Primária e até duas áreas Secundárias de contribuição, a saber - Cuidados com o Paciente, Liderança em Enfermagem, Educação em Enfermagem, Serviço Social ou Comunitário e Pesquisa/Inovação/Empreendedorismo em Saúde. As áreas secundárias de contribuição são opcionais.

Em seus esforços contínuos para reconhecer a contribuição dos enfermeiros para a humanidade e a comunidade de saúde, a Aster DM Healthcare anunciou a terceira edição do Aster Guardians Global Nursing Award. O prêmio convida enfermeiros licenciados do mundo inteiro a se candidatarem enviando indicações de seu trabalho para o site www.asterguardians.com.

Todas as candidaturas recebidas seguirão um rigoroso processo de análise liderado por um júri independente e uma empresa de consultoria externa - Ernst & Young LLP (EY). O Grande Júri, composto por um painel independente de especialistas de renome, analisará as candidaturas pré-selecionadas para selecionar os 10 melhores enfermeiros, que serão submetidos a novas avaliações para que o vencedor final seja escolhido e anunciado no mês de maio de 2024, próximo ao Dia Internacional dos Enfermeiros, também conhecido como Dia Internacional da Enfermagem.

"O Aster Guardians Global Nursing Award surgiu como um dos principais prêmios da comunidade global de enfermagem, com o maior prêmio em dinheiro, e oferece uma plataforma para que os enfermeiros compartilhem o trabalho de suas vidas. Após o sucesso da primeira e da segunda edições, que trouxeram à tona o espírito de liderança, inovação, serviço comunitário, cuidado e educação, somos incentivados a continuar defendendo a voz da enfermagem e a ajudá-la a obter o devido reconhecimento",disse o Dr. Azad Moopen, presidente fundador e diretor administrativo da Aster DM Healthcare.

Na primeira edição do prêmio realizada em Dubai em maio de 2022, a enfermeira Anna Qabale Duba do Quênia conquistou o prêmio. A segunda edição recebeu mais de 52.000 inscrições de 202 países. A enfermeira Margaret Helen Shepherd do Reino Unido, uma enfermeira líder em diabetes monogênico, foi nomeada vencedora em 12 de maio de 2023, e ela alocou uma parte do prêmio de US$ 250.000 para apoiar testes genéticos globais para pacientes com diabetes monogênico necessitados.

