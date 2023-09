Comunicado do Business Wire :Alphawave Semi

-0- *T Resumo financeiro e APM1 (em milhões de US$)1S 20231S 2022Variação Licença e NRE 73.6 57.1 29% Royalties e silício 113.6 - ns Receita 187.2 57.1 228% (Prejuízo)/lucro operacional (2.6) 29.9 (109%) Margem operacional(1%)52% EBITDA1 10.7 32.7 (67%) Margem do EBITDA6%57% EBITDA ajustado1 32.4 23.2 40% Margem do EBITDA ajustado17%41% (Prejuízo)/lucro após impostos (13.4) 16.3 (182%) (Prejuízo)/margem de lucro após impostos(7%)28% Lucro ajustado após impostos1 15.4 6.7 130% Margem do PAT ajustado8%12% Fluxo de caixa operacional antes de impostos (31.3) 32.2 (197%) Caixa e equivalentes de caixa 122.8 451.8 (73%) (Dívida)1/dinheiro líquido (100.0) 451.8 (122%) Reservas2 e melhorias de design (em milhões de US$)1S 20231S 2022Variação Licença e NRE 114.9 38.5 199% Royalties e silício3 72.2 14.9 384% Novas reservas 187.2 53.4 251% Melhorias de design adicionais - saques da conta de gastos flexíveis (FSA) e licenças de revenda na China4 3.4 14.7 (77%) Número de clientes finais geradores de receita (final do período) 85 28 204% Devido aos arredondamentos, é possível que os números apresentados na tabela não correspondam aos totais fornecidos e que as percentagens não reflitam com precisão os valores absolutos. "ns", quando referenciado, significa "não significativo". *T

-- Pagamento baseado em ações de US$ 18,5 milhões e pagamentos de compensação diferidos6 relacionados a aquisições de US$ 4,1 milhões

-- EBITDA ajustado de US$ 32,4 milhões e margem de 17% (US$ 23,2 milhões e 41% no primeiro semestre de 2022), refletindo a mudança no mix de negócios, incluindo receitas de licenças IP e silício, bem como investimento em P&D em nossos novos produtos de conectividade que entrarão em produção em 2024

-- Receitas da WiseWave de US$ 26,4 milhões (excluindo as receitas de revendedores5), relacionadas à licença de assinatura plurianual

-- Receitas do primeiro semestre de 2023 de US$ 187,2 milhões, representando um crescimento de 228% em relação ao ano anterior, incluindo a contribuição da aquisição da OpenFive e o crescimento orgânico

John Lofton Holt, presidente executivo da Alphawave Semi, acrescentou:"Em meio a um ambiente econômico incerto, continuamos focados em formalizar nossa visão de negócio. Estamos atendendo um número cada vez maior de clientes com nossa tecnologia de conectividade de última geração. Isso alimenta nosso otimismo em relação ao potencial de longo prazo do negócio".

-- Caixa e equivalentes de caixa de US$ 122,8 milhões. Dívida líquida de US$ 100 milhões

-- Durante o segundo trimestre de 2023, o índice de cobertura de encargos fixos (FCCR) do Grupo ficou abaixo do índice mínimo permitido de 1,25x, o que representou uma violação do acordo. Isenção de longo prazo obtida de credores cobrindo o período até 30 de junho de 2024

-- A saída de caixa de atividades operacionais antes de impostos no primeiro semestre de 2023 foi de US$ 31,3 milhões (a entrada de caixa no primeiro semestre de 2022 foi de US$ 32,2 milhões), incluindo redução de US$ 42,7 milhões em receitas diferidas e contas de gastos flexíveis (FSA)

-- A Alphawave Semi manteve sua liderança tecnológica com novos designs em 3nm, 224G ser-des IP and PCI-Express Gen6 interface IP

-- As reservas de Propriedade intelectual (IP) e Engenharia não recorrente (NRE) no primeiro semestre de 2023 aumentaram 199% em relação ao ano anterior. 77% dessas reservas em nós avançados, ou seja, 7nm e inferior

-- A empresa expandiu sua colaboração tecnológica com as principais fundições no processo de 3nm

-- Durante o primeiro semestre de 2023, a empresa ampliou sua base de clientes para 85 (contra 80 clientes no ano fiscal de 2022 e 28 no primeiro semestre de 2022), incluindo mais da metade das 20 maiores empresas de dispositivos semicondutores

-- Continuou reforçando as capacidades de vendas e P&D com novas instalações em Ottawa (Canadá) e Pune (Índia)

-- No primeiro semestre de 2023, o número de funcionários da empresa aumentou em 49 pessoas: de 695 (em 31 de dezembro de 2022) para 744 (251 em 30 de junho de 2022)

Perspectiva

-- A Alphawave Semi reitera suas perspectivas para o ano fiscal de 2023, a médio e longo prazo, comunicadas no Dia do Mercado de Capitais (13 de janeiro de 2023)

-- As perspectivas para 2023 permanecem inalteradas. A Alphawave Semi espera ter uma receita de US$ 340 milhões a US$ 360 milhões em 2023 e EBITDA ajustado de cerca de US$ 87 milhões (ou em torno de 25% da receita), que está no ponto médio da faixa de orientação de receita

Sobre a Alphawave SemiA Alphawave Semi é líder mundial em conectividade de alta velocidade para a infraestrutura tecnológica mundial. Diante do crescimento exponencial dos dados, a tecnologia da Alphawave Semi atende a uma necessidade crucial: permitir que os dados viajem de forma mais rápida, mais confiável e com maior desempenho com menor consumo de energia. Somos uma empresa de semicondutores verticalmente integrada e nossos produtos IP, silício personalizado e conectividade são implementados por clientes internacionais de primeiro nível em data centers, computação, redes, IA, 5G, veículos autônomos e armazenamento. Fundada em 2017 por uma equipe técnica especializada com histórico comprovado no licenciamento de IP de semicondutores, nossa missão é acelerar a infraestrutura de dados críticos no coração do nosso mundo digital. Para saber mais sobre a Alphawave Semi, acesse: awavesemi.com

______________________________ 1 Ver nota 4: Medidas alternativas de desempenho (APM). O EBITDA ajustado e o Lucro ajustado após impostos excluem ajustes cambiais, pagamentos baseados em ações, pagamentos de compensação diferidos e custos de transação de fusões e aquisições. 2 As reservas são uma medida não-IFRS que representa compromissos juridicamente vinculativos e em grande parte não canceláveis por parte dos clientes para licenciar a nossa tecnologia. As reservas incluem taxas de licença, engenharia não recorrente, suporte, pedidos de silício e, em alguns casos, nossas estimativas de possíveis royalties futuros. 3 No primeiro semestre de 2022 não houve reservas de silício. O valor reflete apenas os casos em que potenciais royalties futuros poderiam ser estimados com base em pré-pagamentos comprometidos ou estimativas de volume de clientes. 4 Tanto os saques da conta de gastos flexíveis (FSA) quanto as licenças de revenda na China convertem os compromissos contratuais anunciados anteriormente incluídos em reservas relatadas em períodos anteriores em melhorias de design de novos produtos que serão reconhecidos como receita ao longo do tempo. 5 Para mais detalhes, ver nota 21. 6 Pagamentos de compensação diferidos relacionados a aquisições que deverão ser liquidadas ao longo do tempo até agosto de 2026.

