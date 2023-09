Zelensky diz que se reuniu com empresários importantes durante visita aos EUA

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse neste domingo (24) que se reuniu com empresários e gestores de grandes fundos de investimento dos Estados Unidos durante sua visita ao país, quando foram discutidas oportunidades de investimento na Ucrânia.

Michael Bloomberg, Larry Fink, Philipp Hildebrand, Bill Ackman, Barry Sternlicht, Ken Griffin, Jonathan Gray, Eric Schmidt, Robert Kraft estavam entre os empresários e gestores que se reuniram com Zelensky, segundo Telegram do presidente da Ucrânia.

As discussões rondaram as perspectivas de envolvimento empresarial na reconstrução da Ucrânia e na implementação de projetos de investimento. "Os empresários e financiadores americanos confirmaram a sua disponibilidade para fazer investimentos em grande escala no nosso país imediatamente após o fim da guerra e receber garantias de segurança", afirmou Zelensky.