Meloni admite que esperava 'poder fazer mais' para controlar imigração irregular

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, admitiu que esperava fazer mais para controlar a imigração irregular, que aumentou desde a histórica vitória de seu partido, de extrema direita, nas eleições realizadas há um ano.

"É claro que esperávamos mais em matéria de imigração (...) Trata-se, sem dúvida, de um problema muito complexo, mas tenho a certeza de que chegaremos ao fundo da questão", disse ela em uma entrevista transmitida pela televisão no sábado (23), por ocasião do aniversário da vitória eleitoral.

O partido pós-fascista Irmãos da Itália, de Meloni, foi eleito, em grande parte, pela promessa de reduzir a imigração em massa para a Itália. O número de chegadas de barcos do Norte da África aumentou, porém, com mais de 130.000 registradas pelo Ministério do Interior desde o início do ano, em comparação com 70.000 no mesmo período de 2022.