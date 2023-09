França anuncia retirada de embaixador e militares do Níger

O presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou neste domingo (24) a retirada de seu embaixador e de militares franceses destacados neste país africano, cuja relação é tensa com o atual regime militar no poder que emergiu de um golpe de Estado em julho.

"A França decidiu trazer de volta seu embaixador" e encerrar "nossa cooperação militar com o Níger", anunciou Macron durante uma entrevista coletiva, nove dias após acusar Niamey de manter o diplomata como "refém".

As relações entre Paris e Niamey são tensas, visto que a França considera o deposto Mohamed Bazoum, detido pela junta militar, como presidente legítimo e até agora rejeitou as exigências dos golpistas no poder.