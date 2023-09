Comunicado do Business Wire :Unitedprint.com

A empresa de tecnologia de comércio eletrônico Unitedprint.com anunciou diversas inovações de interesse para suas marcas Easyprint.com e print24.com. . Além do lançamento de visualizações interativas com vista prévia de produtos em 2D e 3D, a empresa está expandindo sua oferta através de uma parceria com a Pexels.com, uma empresa Canva.com, e também disponibilizando mais de 12 milhões de modelos de design premium a seus usuários. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230921905618/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Easyprint's FreeDesign tool offers over 3 million royalty-free stock photos and 12 million free design templates (Photo: Business Wire)

Cooperação comPexels.com Em estreita cooperação com a Pexels, uma subsidiária da Canva.com, a Easyprint vem expandindo sua oferta para incluir 3 milhões de imagens de arquivo sem direitos autorais que os usuários podem acessar gratuitamente e sem restrições a seus projetos individuais. "Esta parceria irá permitir que nossos clientes direcionem sua criatividade a um nível totalmente novo e sem custo", destacou Fabian Frenzel, Diretor Executivo da Unitedprint.com SE. Mais de 12 milhões de modelos de design para produtos digitais e impressos Usando os mais de 12 milhões de modelos de design grátis e disponíveis em Easyprint.com, os usuários são totalmente livres para criar não apenas seus produtos impressos, como folhetos, cartões postais e cartões de visita, mas também uma ampla gama de produtos digitais. Quer sejam convites digitais, cartões comemorativos ou postagens em redes sociais, a escolha é virtualmente ilimitada. Inovação em visualização 2D/3D Além destes novos recursos de interesse, a Unitedprint.com está introduzindo visualizações inovadoras com vista prévia de produtos em 2D e 3D. Este recurso permite que os usuários visualizem e compartilhem seus produtos impressos personalizados em um ambiente físico, bem como animados e tridimensionais em suas telas de desktop e dispositivos móveis. Os usuários podem girar seus produtos compartilháveis em 360° em uma visualização 3D, que oferece uma exploração intuitiva de todos os ângulos.

"A combinação de imagens de arquivo de alta qualidade, uma ampla gama de modelos de design gratuitos para produtos digitais e impressos, bem como visualizações interativas 2D/3D diferenciam nossa oferta no mercado", explicou Fabian Frenzel. "Isto consolida nossa posição como um dos principais provedores de web-to-print da Europa." Perspectiva A Unitedprint.com também visa integrar a Realidade Aumentada (RA) em suas plataformas de varejo digital no futuro. Isto irá possibilitar que os usuários sobreponham imagens 3D de suas criações de impressão personalizadas em configurações do mundo real com uso de seus dispositivos móveis, oferecendo uma experiência de compra enriquecedora e prazerosa.

A Unitedprint.com SE é uma empresa inovadora de tecnologia de comércio eletrônico com operações mundiais nas áreas de design, marketing, impressão e publicação. Com cerca de 300 funcionários ao redor do mundo, a Unitedprint.com SE oferece uma ampla gama de produtos e serviços nas áreas de fotografia, design de interiores, clubes / gastronomia / hotéis, cerâmica, artigos têxteis, impressão de grandes formatos, eventos, materiais promocionais, tecnologia publicitária e muito mais. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.